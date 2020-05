Sony a vendu plus de 110 millions de PlayStation 4

La pandémie de Covid-19 ne semble pas avoir eu trop d’impact sur les ventes de la console de Sony. C’est ce que prouvent les derniers résultats de l’entreprise.

Sur l’exercice 2019-2020, Sony est parvenu à vendre 13,6 millions de PlayStation 4. Depuis la sortie de la console en novembre 2013, ce sont donc 110,4 millions d’exemplaires de la PS4 qui ont été écoulés. Sony parvient d’ailleurs à faire légèrement mieux que ses prévisions, qui étaient fixées à 13,5 millions d’unités.

Les bonnes nouvelles ne s’arrêtent pas là pour le groupe nippon. En effet, les services connaissent également une jolie augmentation, avec pas moins de 2,7 millions de nouveaux inscrits sur le PlayStation Network, pour un total de 41,5 millions. Quant au pourcentage de ventes de jeux dématérialisés, on atteint les 66% des ventes globales en ce début d’année (et ce jusqu’au 31 mars).

Malgré tout, difficile de nier que la PlayStation 4 se vend moins qu’avant. L’arrivée de la PlayStation 5 en fin d’année n’est pas étrangère à la situation. Là où Sony vend désormais 13,6 millions de PS4 en un an, la situation était bien meilleure sur la période 2018/2019, où l’entreprise était parvenue à écouler 17,8 millions de consoles.

Par ailleurs, Sony a profité de l’occasion pour faire un point sur sa PS5 et rassurer les joueurs (et les investisseurs) : “Concernant le lancement de la PlayStation 5, bien que des facteurs tels que les employés travaillant à domicile et les restrictions sur les voyages internationaux ont présenté certains défis dans le cadre des tests et de la qualification des lignes de production, le développement progresse en vue du lancement de la console prévue pour la saison des fêtes de fin d'année 2020. À ce stade, aucun problème majeur n'est apparu dans le pipeline de développement des jeux des studios propriétaires de Sony ou des studios de ses partenaires.”