Sony a vendu 4,5 millions de PlayStation 5 en 2020

Sony Corporation a présenté ses résultats financiers pour le dernier trimestre 2020. Et la PlayStation 5 se distingue tout particulièrement.

Malgré les soucis de stock (la console est encore difficile à trouver en ce début d’année), Sony est parvenu à écouler 4,5 millions d’exemplaires de sa next-gen à travers le monde.

Si on ajoute les ventes de la PlayStation 4 (1,4 million d’exemplaires vendus sur le dernier trimestre 2020, soit une baisse de 77% en un an), la branche jeux vidéo de l’entreprise signe le meilleur trimestre de son histoire, avec 8,4 milliards de dollars de revenus. Cela représente une hausse de 40% sur un an.

Les jeux ont rapporté 4,6 milliards de dollars, soit le double des revenus liés aux consoles et autres appareils (2,3 milliards de dollars). Enfin, Sony annonce que l’abonnement PlayStation Plus a enregistré une augmentation des abonnements de 9%.

Le groupe annonce également que la PlayStation 5 est actuellement vendue à perte. “Le prix stratégique pour la console PS5 est inférieur aux coûts de fabrication”, déclare Sony.