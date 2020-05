Sonos : une nouvelle Playbar pourrait voir le jour

La barre de son de Sonos devrait connaître une mise à jour très attendue, à en croire une fuite publiée par le site Zatz Not Funny, le blog du journaliste Dave Zatz.

Selon ZNF, la nouvelle Playbar, qui arriverait 7 ans après le premier modèle, proposerait un design plus arrondi et plus moderne. Du côté des spécificités techniques, la Playbar 2 pourrait être compatible avec AirPlay 2 d’Apple et offrir un son Dolby Atmos. Bien que le journaliste ne s’avance pas trop sur ce dernier point. En effet, les photos publiées sur son site n’indiquent pas la présence d’un port HDMI, nécessaire pour profiter du son Dolby Atmos.