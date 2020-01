Sonos prive ses anciens produits de mises à jour

À partir du mois de mai 2020, plusieurs produits Sonos ne seront plus mis à jour, et ne bénéficieront plus de nouvelles fonctionnalités.

Selon le fabricant, ces produits, dont la plupart ont été commercialisés il y a plus de dix ans, ont été "poussés à leurs limites techniques en matière de mémoire et de puissance de traitement" :

Les premiers produits Sonos ont été lancés avant même l’annonce du premier iPhone, à une époque où Myspace régnait en maître sur les réseaux sociaux

Les produits concernés sont : le Zone Player original, le Connect et le Connect:Amp (lancé en 2006 ; versions vendues jusqu’en 2015), le Play:5 de première génération (lancé en 2009), le CR200 (lancé en 2009) et le Bridge (lancé en 2007)

Les utilisateurs auront deux choix : continuer d'utiliser ces appareils, sans bénéficier de mises à jour. Dans ce premier cas, Sonos prévient que "sans nouvelles mises à jour logicielles, l'accès aux services et aux fonctionnalités globales du système audio sera éventuellement perturbé, en particulier lorsque les partenaires feront évoluer leur technologie."

La deuxième solution consiste à se tourner vers le programme "Trade Up", qui octroie une réduction de 30% à l'achat d'un nouveau produit, en retournant l'ancien appareil au fabricant. Sonos précise que "si vous décidez de participer au programme Trade Up, les produits anciens que vous choisirez de remplacer seront placés en mode recyclage, ce dernier supprime les informations personnelles identifiables de l’appareil et prépare ces produits à leur recyclage."

Au mois de mai, Sonos proposera également une solution, pour tous les utilisateurs possédant à la fois un appareil qualifié de "Legacy" (soit un des anciens modèles repris dans la liste ci-dessus) et un appareil plus récent.Jusqu'à présent, l'ensemble des appareils Sonos doivent être mis à jour afin de pouvoir fonctionner. Avec l'arrêt des mises à jour pour les anciens modèles, il faudra les placer "en quarantaine" afin de continuer d'en profiter aux côtés de modèles plus récents.

Pour plus d'informations concernant le programme Trade Up et l'arrêt des mises à jour, Sonos a publié un article sur son blog.