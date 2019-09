Sonos présente sa première enceinte Bluetooth

Le fabricant américain Sonos présente à l'IFA, qui se déroule à Berlin du 6 au 11 septembre 2019, sa toute première enceinte portable sans fil compatible Bluetooth. Capable d'adapter la qualité de la musique à n'importe quel environnement intérieur ou extérieur, le Sonos Move sera disponible à partir du 24 septembre 2019 pour 399 euros.

Pour la première fois, une enceinte Sonos dispose d'une double connexion Bluetooth et WiFi. Le constructeur annonce pour la Sonos Move une autonomie de 10 heures, une compatibilité avec plus de 100 services de streaming (musique, podcasts, livres audio...) et une prise en charge des deux plus importants services vocaux, Google Assistant et Amazon Alexa. Sonos s'appuie aussi sur sa technologie de calibrage Trueplay pour que l'enceinte puisse se calibrer elle-même et adapter le son à l'environnement où elle se trouve, aussi bien dans le foyer que dehors, dans un coin du salon qu'au bord de la piscine.

Sonos profite également de l'IFA pour présenter deux autres produits qui seront disponibles à partir du 12 septembre. Il s'agit du Sonos One SL, une enceinte connectée sans microphone intégré (annoncée à 199 euros), et du Sonos Port, un lecteur audio réseau qui succède au Sonos Connect (449 euros).