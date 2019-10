Le site The Verge dévoile un nouveau service, lancé en catimini par Sonos, le fabricant américain d'enceintes, de système hi-fi et de barres de son. Limité à 500 foyers hollandais, Sonos Flex pourrait s'étendre à l'international en cas de succès.

Sonos lance un service de location d'enceintes aux Pays-Bas - © Sonos

Les produits sont disponibles en blanc ou en noir et seraient automatiquement remplacés par des versions plus récentes à chaque mise à jour de la gamme par le fabricant (ce qui n'arrive pas si souvent). Autre point important : si l'utilisateur peut mettre fin à l'abonnement à tout moment, il ne sera jamais en possession des produits, même après une longue période de prêt. Ce qui pourrait en dissuader plus d'un. Pour autant, Sonos n'est pas contre l'idée, comme l'a expliqué un porte-parole au site The Verge : "Nous sommes à l’écoute des clients tout au long du programme, et si la question revient souvent, nous allons certainement l’étudier."