Sonos lance le service de streaming Sonos Radio

Sonos lance Sonos Radio, un service de radio en streaming gratuit, financé par la publicité, disponible exclusivement pour les clients Sonos, soit plus de 10 millions de foyers dans le monde.

Ce nouveau service vient compléter les centaines d’options de streaming déjà disponibles sur Sonos. Sonos Radio rassemble plus de 60 000 stations issues de multiples partenaires de streaming, ainsi qu'une programmation originale de Sonos :

Sonos Stations : triées sur le volet par une équipe de spécialistes, de DJ et d'artistes, les Sonos Stations proposent de très nombreuses sélections musicales couvrant les genres préférés des utilisateurs de la marque, inspirées tant par les classiques que par les hits du moment.

: triées sur le volet par une équipe de spécialistes, de DJ et d'artistes, les Sonos Stations proposent de très nombreuses sélections musicales couvrant les genres préférés des utilisateurs de la marque, inspirées tant par les classiques que par les hits du moment. Les Artist Stations , disponibles sans publicité, dévoilent les influences et inspirations des artistes, à l’image de la station de Thom Yorke disponible dès aujourd’hui.

, disponibles sans publicité, dévoilent les influences et inspirations des artistes, à l’image de la station de Thom Yorke disponible dès aujourd’hui. Sonos Sound System présentera de nouveaux artistes, des anecdotes et des informations sur les dernières sorties.

“Depuis toujours, Sonos permet à ses clients de découvrir facilement la richesse des services de streaming, en élaborant des produits Premium au son remarquable et en laissant les utilisateurs libres d'utiliser les services de leur choix”, explique Patrick Spence, PDG de Sonos. “Sonos Radio rassemble d’une manière simple et élégante, des services de radio en streaming et un ensemble de stations de radio soigneusement sélectionnées. Ce n'est qu'un début, car nous nous efforçons d’offrir à nos clients des services qui enrichissent leur expérience, et à nos partenaires de streaming, une occasion de mettre en valeur leur meilleur contenu.”

L’entreprise annonce également qu’avec Sonos Radio, “il devient facile de découvrir de nouvelles stations de radio locales déterminées en fonction de son code postal, pour écouter de la musique, du sport ou les actualités.“

Les utilisateurs peuvent dès maintenant découvrir Sonos Radio dans le monde entier via une mise à jour logicielle gratuite.