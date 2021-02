Sonos dévoilera ses nouveautés le 9 mars

L’entreprise américaine a invité la presse le mardi 9 mars, pour présenter ses nouveaux produits.

Et les rumeurs vont bon train. Selon des documents déposés à la FCC, la Commission fédérale des communications Américaine, Sonos pourrait présenter une enceinte portable, équipée d’une batterie. Le produit idéal à glisser dans un sac, comme sur l’image qui accompagne l’invitation.

L’enceinte Bluetooth utiliserait un socle de recharge comme l’actuelle Sonos Move, et viendrait concurrencer des produits tels que les enceintes UE Boom, très portables et résistantes.

Mais ce n’est pas tout. Sonos pourrait également présenter un casque audio circum-aural (soit qui entoure les oreilles) à réduction active de bruit. Le produit a déjà fait parler de lui à plusieurs reprises (on vous en parlait en septembre dernier), et est récemment réapparu du côté de l'office allemand en charge des brevets.

L’occasion de découvrir le nouveau look du produit (à gauche de l’image), légèrement amélioré par rapport à la précédente version (à droite), déposé auprès de l’United States Patent and Trademark Office, le Bureau américain des brevets et des marques de commerce.