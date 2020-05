Sonos dévoile l’Arc, une nouvelle barre de son compatible Dolby Atmos

Avec la Sonos Arc, calibrée en partenariat avec des ingénieurs du son récompensés aux Oscars , le constructeur promet un son immersif pour une expérience home cinema de qualité. On attendra cependant les premiers retours de la presse spécialisée pour se faire une idée plus réaliste de ce que promet l’Arc.

Comme prévu, Sonos a annoncé ses nouveautés ce mercredi 6 mai. Au programme : une nouvelle barre de son, une nouvelle génération pour le Sub et l’enceinte Five, et une nouvelle application.

Mais Sonos ne s’est pas arête là, car deux anciens produits ont également été mis à jour : le Sonos Sub (3e génération), pour des basses plus profondes, et le Sonos Five qui remplace le Sonos Play:5. Pour ce dernier produit, les nouveautés semblent néanmoins être minimes, comme le souligne le site The Verge.

Enfin, une nouvelle application, la S2, permettra de contrôler ces nouveaux produits, ainsi qu’une large partie du reste de la gamme d’enceintes Sonos. L’application sera disponible le 8 juin, juste à temps avant l’arrivée de l’Arc, du Sub et de la Five.