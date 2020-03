Sonos abandonne son programme de recyclage

En janvier dernier, Sonos annonçait qu’à partir du mois de mai 2020, plusieurs produits Sonos ne seraient plus mis à jour, et ne bénéficieraient plus de nouvelles fonctionnalités. Depuis, le CEO de l’entreprise a décidé de faire marche arrière.

Selon le fabricant, certains produits comme le Zone Player original, le Connect et le Connect:Amp (lancé en 2006 ; versions vendues jusqu’en 2015), le Play:5 de première génération (lancé en 2009), le CR200 (lancé en 2009) et le Bridge (lancé en 2007), auraient été "poussés à leurs limites techniques en matière de mémoire et de puissance de traitement.”

Sonos proposait alors aux utilisateurs de garder ces appareils, sans bénéficier de mises à jour. Ou de se tourner vers le programme "Trade Up”, qui octroyait une réduction de 30% à l'achat d'un nouveau produit, en retournant l'ancien appareil au fabricant afin qu’il soit désactivé et démonté.

Une meilleure communication

Face à la colère des consommateurs, Patrick Spence, CEO de Sonos, avait annoncé que tous les produits Sonos continueraient de fonctionner après le mois de mai.

“Nous avons entendu vos remarques. Nous avons manqué de clarté lors de cette annonce et j’en suis sincèrement désolé. Je tenais à m’adresser à vous directement aujourd’hui pour vous en dire plus sur ce qui va se passer dans les mois à venir. Je peux vous garantir que lorsque nos produits les plus anciens (legacy) cesseront de bénéficier des mises à jour logicielles – à partir du mois de mai – ils continueront de fonctionner comme aujourd’hui. Nous ne cherchons pas à les bloquer ni à programmer leur obsolescence. Vous êtes nombreux à avoir investi dans votre système Sonos, et nous comptons honorer cela aussi longtemps que possible. Même si ces produits Sonos plus anciens cesseront de bénéficier des nouvelles fonctionnalités logicielles, nous nous engageons à les maintenir à jour aussi longtemps que possible par des correctifs de bugs et des patchs de sécurité.”

Depuis cette lettre adressée aux clients Sonos, l’entreprise a également décidé de mettre fin au programme d’échange. La réduction de 30% est toujours d’actualité, mais Sonos n’exigera plus la désactivation complète des produits retournés. Si vous possédez un appareil “Legacy”, listé ci-dessus, vous pourrez bénéficier de la réduction, et garder votre ancien appareil.