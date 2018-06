SNK dévoile la liste des jeux préinstallés sur la Neo Geo Mini

Tout comme Nintendo avec la NES Mini et la SNES Mini, SNK proposera une version miniature de sa Neo Geo. Au programme : 40 jeux, avec quelques différences entre la version japonaise de la console, et la version dite « internationale. »

En effet, au Japon, l’accent sera mis sur des jeux de combat, là où la version internationale fera la part belle aux jeux d’actions. Mais dans les deux cas, les consoles seront physiquement semblables. La Neo Geo Mini se présentera sous la forme d’une borne d’arcade miniature, avec un écran 3,5 pièces et un port HDMI afin de jouer sur un écran plus grand. L’alimentation se fera par USB, et la console pourra accueillir deux manettes, vendues séparément. SNK proposera quelques réglages, comme des sauvegardes simplifiées (avec un menu dédié) et un bouton permettant de régler le format de l’image (4/3 ou plein écran).