Snapchat va intégrer des publicités impossibles à zapper

Mauvaise nouvelle pour les fans du réseau social au contenu éphémère. La maison-mère Snap, Inc. prévoit d'ajouter des publicités impossibles à passer dans la section "Discover" de son application.

L'arrivée des publicités pourrait se faire dès la mi-mai, mais n'envahirait pas dans un premier temps les stories personnelles des proches et des amis. Le but de ces "Commercials" de six secondes, selon le site Digiday, serait de rapporter de l'argent sans effrayer les utilisateurs et les pousser vers la sortie, notamment vers Instagram.

Elles seront intégrées à certaines émissions ou certains contenus sponsorisés et créés par des marques comme CNN, MTV ou Le Monde, disponibles dans la section Discover de l'application. Pour Snapchat, le test permettra également de connaître le nombre de publicités que les utilisateurs seront capables de tolérer. Des indications que l'entreprise prendra en compte pour adapter sa plateforme de publicité avant un lancement officiel et plus global.

Après les critiques du nouveau design de l'application, les nombreux licenciements, les informations sur les ventes catastrophiques de la première version des lunettes Spectacles, ces publicités seront un moyen de garder la tête hors de l'eau en attendant d'arriver à grappiller des parts à Instagram qui continue de connaître un succès fulgurant, tout en plagiant Snapchat.