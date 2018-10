Snapchat se lance dans les contenus originaux

Le réseau social se lance à son tour dans les contenus vidéo originaux avec une poignée de séries et documentaire inédits.

Mais pas question ici de proposer le nouveau House of Cards. Les programmes de Snapchat seront courts et ne dépasseront pas les cinq minutes. De plus, leur diffusion sera quotidienne, pour forcer les utilisateurs à revenir le plus souvent possibles sur l’application. Enfin, cela va de soi, chaque programme sera tourné à la verticale.

Parmi les séries (toutes anglophones dans un premier temps), on retrouvera Class of Lies, l’histoire de deux colocataires qui enquêtent sur la disparition de leur meilleure amie. Co-Ed, sur la vie d’étudiants LGBTQ, ou encore Endless Summer, une série documentaire qui suit la vie de deux influenceurs, Summer McKeen et Dylan Jordan.