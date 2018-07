Snapchat s’associe à Amazon afin de créer un moteur de recherche visuel

Et si la camera de Snapchat permettait de chercher des objets sur Amazon ? Voilà la nouvelle idée du réseau social, qui pourrait bien concurrencer Google Lens.

Une fois de plus, l’information a été découverte dans le code de la version Android de l’application, par un certain Ishan Agarwal. On y apprend que la camera de Snapchat pourrait identifier des objets, des chansons et des codes barres, avant de les envoyer à Amazon, Shazam ou d’autres entreprises. Dans le code, on retrouve deux noms pour cette nouvelle fonctionnalité potentielle : Camera Search ou Visual Search.

Le système fonctionnerait plus ou moins comme le moteur visuel de Google, baptisé Google Lens : on capture un objet, l’application l’identifie puis propose de l’acheter chez un partenaire (même chose avec des chansons ou des codes barre). Le lien de l’article chez le commerçant serait partageable (Snapchat est, après tout, un réseau social). Google a cependant un avantage : ne pas faire appel à des partenaires pour obtenir des résultats, grace à la masse incroyable d’information déjà en sa possession.

Ni Snapchat, ni Amazon n’ont confirmé l’information mais comme le souligne le site américain The Verge, l’option permettrait de monétiser le réseau social d’une nouvelle façon (notamment l’affiliation), et pourrait ralentir la baisse des bénéfices du groupe Snap, Inc. Au dernier trimestre, Snapchat enregistrait une perte de 385 millions de dollars.