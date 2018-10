Snapchat propose désormais des filtres… pour vos chats

Ces “Cat Lenses” vous permettent de faire des selfies avec votre chat et d’utiliser le même filtre sur vous comme sur l’animal, pour un effet des plus réussis (ou ridicule, c’est selon). La vidéo promo ci-dessous fait un tour des filtres disponibles (tranche de pain, licorne, les classiques quoi), utilisant une technologie propre de reconnaissance d’objets, lancée l’année dernière.

On attend désormais la même utilisation pour les chiens ou pourquoi pas les lapins de compagnie. On attend également la nouvelle idée de Snapchat qui permettra de replacer l’application sur le devant de la scène. Et non pas via des articles sur les plagiats réussis d’Instagram, ou le nouveau design raté de l’application, ou le lancement mitigé des nouvelles lunettes connectées Spectacles, ou le fait que le réseau social perd énormément de l’argent.