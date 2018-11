Snapchat n’abandonne pas ses lunettes Spectacles et envisage un nouveau modèle équipé de 2 caméras

Malgré le succès mitigé des premières versions de ses lunettes connectées, Snapchat envisagerait une fois de plus un nouveau modèle, premium cette fois, équipé de deux caméras.

C'est en tout cas ce que rapporte le site Cheddar, et son journaliste Alex Heath, qui avait déjà annoncé les précédents modèles. Cette troisième version des Spectacles proposerait une monture en aluminium et deux caméras, ce qui permettrait de filmer des vidéos en y ajoutant des effets de réalité augmentée et créer des effets de photo de type 3D.

Et qui dit modèle premium dit hausse des prix. Alors que la deuxième version des Spectacles coutait entre 150 et 200 dollars, cette nouvelle version pourrait couter 350 dollars. Un prix plutôt élevé pour un produit qui, dans sa première version en 2017, avait couté à Snapchat 40 millions de dollars en stock invendu.

Mais Snapchat semble avoir retenu la leçon, puisque 24 000 nouvelles paires seulement auraient été commandées par l’entreprise. Bien loin des 800 000 exemplaires commandés pour la première génération des lunettes connectées. Ces nouvelles lunettes, baptisées NewPort en interne, pourraient débarquer avant la fin de l’année.