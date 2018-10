Snapchat lance ses filtres sur PC et Mac

Snap, la maison mère de Snapchat, aime rappeler qu’elle est avant une une “Camera Company”, soit une société spécialisée dans les appareils photo et que ses compétences ne se limitent pas au célèbre réseau social. Voilà pourquoi avec “Snap Cam”, les filtres populaires présents sur l’application mobile débarquent sur les ordinateurs.

Pour profiter des filtres sur des applications telles que Skype, Twitch ou Google Hangout, il suffit de télécharger l’application gratuite à cette adresse. Snap Camera ne nécessite pas de compte Snapchat, et se synchronisera avec votre webcam. Cela vous permettra d’appliquer plus de 250 000 filtres en réalité augmentés, créés par Snapchat et par la communauté sur la plateforme Lens Studio. Vous pouvez les utiliser pendant un appel Skype, une retransmission en direct sur Twitch, ou lors d’une vidéoconférence, si votre patron a de l’humour.