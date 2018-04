Snapchat dévoile la nouvelle version de ses lunettes Spectacles

La rumeur annonçait un lancement cette semaine et c'est désormais officiel : les Spectacles 2.0 sont bien là et... elles sont plus chères que le modèle précédent.

Petit rappel pour les plus distraits : les Spectacles sont des lunettes qui permettent d'enregistrer des vidéos afin d'alimenter les stories Snapchat. Le format de la vidéo est rond, ce qui permet de regarder les vidéos à l'horizontale ou à la verticale. Les Spectacles 1.0 coûtaient cher (130 dollars), la qualité n'était pas folle, elles ne prenaient pas de photos, le transfert entre les lunettes et l'application était très lent et le système de vente était particulier (des distributeurs placés dans quelques villes du monde).

Résultat, ce fut un échec cuisant. Le réseau social n'a vendu que 150 000 paires, et selon Business Insider, la moitié des gens ont arrêté de les utiliser à peine un mois après leur achat. Bref, un coup dans l'eau et surtout une très mauvaise nouvelle pour Snapchat, qui a perdu 720 millions de dollars en 2017.

Voilà pourquoi débarquent ces Spectacles 2.0. Car Snap, Inc. se considère toujours comme une entreprise de cameras et d'appareils photo avant tout (Snapchat n'étant qu'un des produits selon les dirigeants) et que l'entreprise souhaite percer dans le domaine de l'hardware. Les Spectacles 2.0 sont donc plus fines, disposent d'un boîtier de recharge plus petit, elles sont plus rapides (le transfert serait trois à quatre fois plus rapide), elles disposent de deux micros et peuvent même prendre des photos. Le tout pour... 150 dollars, soit 30 dollars de plus que la version précédente.

À ce prix, vous pouvez les utiliser sous l'eau, et vous obtiendrez des vidéos et des photos de meilleure qualité (1642 x 1642 pixels pour les photos, 1216 x 1216 pixels pour les vidéos, soit un gain de résolution de 25 %). Et vous pouvez même les adapter à votre vue grâce à Lensabl.

Pour autant, est-ce que les utilisateurs de Snapchat seront prêts à dépenser 150 dollars (174,99 euros chez nous) dans des lunettes en plastique ? Rien n'est moins sur. Quoi qu'il en soit, elles sont d'ores et déjà disponibles aux États unis, au Canada, en France et au Royaume-Uni. Elles seront disponibles en Belgique dès le 3 mai.