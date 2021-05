Snapchat annonce une application de montage vidéo

Story Studio verra le jour plus tard dans l’année.

Les vidéos verticales à l’honneur

Story Studio aura pour but de faciliter le montage de vidéos, en offrant des outils comme une timeline ultra précise, mais également des filtres et des calques, qui permettront de rendre la vidéo encore plus attrayante.

L’idée étant bien évidemment de tenter de rivaliser avec TikTok, en proposant des outils aussi robustes que ceux disponibles sur l’application chinoise. Pour y parvenir, Snapchat puisera dans sa nouvelle fonctionnalité Spotlight, afin d’indiquer aux utilisateurs quelles sont les tendances les plus populaires du moment et tenter de les inspirer.