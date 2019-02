Smartphone pliable, quatre versions du Galaxy S10 : Voici toutes les récentes annonces de Samsung - © Samsung

Smartphone pliable, quatre versions du Galaxy S10 : Voici toutes les récentes annonces de Samsung - © Samsung

Concrètement, le Galaxy Fold est un smartphone relativement épais, qui propose un (trop ?) petit écran de 4,6 pouces (21:9) fermé, et un format tablette de 7,3 pouces (4.2:3) une fois déplié. L'écran Dynamic AMOLED Infinity Flex Display (ouf) peut s'appuyer sur une charnière particulièrement soignée par les concepteurs de Samsung : "Le Galaxy Fold s'ouvre facilement et naturellement, comme un livre, puis se referme, plat et compact, avec un clic rassurant. À cet effet, Samsung a mis au point une articulation sophistiquée, avec une série d'engrenages interverrouillés."

Au niveau software, le Galaxy Fold peut faire tourner jusqu'à trois applications simultanément, et propose un mode baptisé "App Continuity". Autrement dit, vous pouvez utiliser le smartphone fermé, et continuer sur un écran plus grand simplement en dépliant l'appareil. Évidemment, toute cette technologie a un prix : le Galaxy Fold sera disponible en Europe dès le 3 mai prochain à partir de 2000€. C'est un budget, et le Fold n'est certainement pas destiné au grand public, mais la force de Samsung est de commercialiser un produit qui débute une nouvelle ère dans le monde des smartphones. Certes, l'appareil est épais, cher et peut faire peur, mais ce n'est plus un concept présenté uniquement dans des salons dédiés à la technologie. Le smartphone pliable est là. Et la suite n'en sera que plus excitante.

Le Galaxy S10 se décline en quatre versions

Les nombreuses fuites avaient un peu gâché l'effet de surprise, mais le nouveau flagship de Samsung se décline bel et bien en quatre versions. Une façon de célébrer les 10 ans de la gamme Galaxy S, comme le souligne Serge Vandriessche : "Depuis son lancement il y a dix ans, la gamme Galaxy S est synonyme d'innovation haut de gamme. Le Galaxy S10 est le dernier maillon de cette lignée incroyable et propose des innovations révolutionnaires en matière d'écran, d’appareil photo et de performances. Avec trois appareils haut de gamme, chacun imaginé pour un utilisateur unique, Samsung tire parti d'une décennie de leadership dans le secteur pour inaugurer une nouvelle ère de la technologie des smartphones."