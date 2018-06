Smartphone pliable : le Project Valley de Samsung fuite sur internet

Cela fait des années maintenant que Samsung annonce un futur smartphone pliable, qui offrirait un écran plus grand une fois déplié, tout en gardant une forme proche des smartphones actuels après l’avoir replié. Aujourd’hui, un prototype abandonné fuite sur internet, et à en croire les photos, la technologie était encore loin d’être au point.

Si vous imaginiez un écran souple digne des classiques de la science-fiction au cinéma, vous allez très vite déchanter. Car les photos, publiées par le site Engadget, nous montrent un téléphone plus proche d’une Nintendo 3DS que d’un véritable téléphone pliable. Oui, il s’agit bien d’un téléphone, et a priori pliable grâce à une charnière, mais l’intérêt d’un tel produit est difficile à imaginer (plus d’icônes sur le menu d’accueil ? Des pages web plus grandes ?)