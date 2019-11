Tout comme Apple, qui organise chaque année sa conférence WWDC (Apple Worlwide Developers Conference), Microsoft et sa conférence Build ou encore le Google I/O, les grands groupes technologiques se doivent de s'adresser régulièrement aux développeurs . Pour leur présenter les prochaines évolutions, en termes de produits et de plateformes. Pour mettre leurs applications en avant (notamment via une remise de prix). Et surtout pour les convaincre et les rassurer de continuer de développer pour ce que chaque entreprise présente logiquement comme le meilleur écosystème possible.

Smartphone pliable, Bixby, One UI : Samsung fait le (trop) plein d'annonces - © Anthony Mirelli

Car sans développeurs, et donc sans apps, un système d'opération n'est rien. Et Samsung l'a bien compris. D'autant que, contrairement à Apple, qui propose ses propres OS (iOS, iPadOS, macOS, watchOS et tvOS); Microsoft et Windows ou Google et Android, Samsung ne possède pas réellement d'OS propriétaire important et doit donc pouvoir compter sur le soutien de nombreux partenaires. Le groupe collabore à la fois avec Intel, IBM, Google (et Android) et Microsoft (Windows, Office, ...) et cela s'est ressenti, lors de la Keynote présentée le mardi 29 octobre dernier par DJ Koh, le président et CEO de Samsung Electronics. Deux heures durant, le géant sud-coréen et ses (très) nombreux partenaires ont annoncé un éventail de nouveautés et d'avancées technologiques tellement large que nous en sommes sortis confus.

À la fois à la pointe de la technologie, avec parfois une telle avance qu'il serait difficile pour les néophytes d'en comprendre toute l'importance sur le long terme (traitement des images 8K; présence des cartes d'identité électroniques sur smartphone; blockchain; edge computing) et en retard sur des points plus concrets pour le consommateur (une nouvelle interface utilisateur qui fait encore pâle figure face à la concurrence; un Galaxy Store qui n'a rien d'alléchant; un assistant personnel toujours à la traîne), Samsung a abattu toutes ses cartes pour ne pas se laisser distancer par la concurrence. Quitte à noyer le spectateur dans un trop-plein d'annonces plus ou moins importantes, ou tellement pointues qu'elles laisseront le grand public sur le bord de la route.

On attendra le salon IFA de Berlin, en septembre 2020, pour tirer des conclusions définitives et savoir si la méthode employée aura été la bonne. Mais d'ici là, voici un aperçu des annonces présentées sur la scène du McEnery Convention Center de San Jose par Samsung.

Vers un Galaxy Fold 2 ?