Sleevenote, le baladeur audio pour tous les amoureux des pochettes d’album

Les pochettes d'album, la présentation originale et la plus authentique de la musique, ont été miniaturisées et compromises lors de la transition vers le numérique . Que vous vous souveniez ou non de l'apogée du vinyle ou même du CD, les albums sont toujours accompagnés de choses supplémentaires qui vous ont manqué.

Concrètement, le Sleevenote serait doté d’un écran carré haute résolution de 7,5 pouces, de quelques boutons sur la tranche et serait plus grand qu’un CD traditionnel, mais plus petit qu’un vinyle.

Le Sleevenote serait compatible avec Apple Music et Spotify, ainsi que des MP3 importés par l’utilisateur, à stocker sur les 250 Go internes. Le produit serait vendu aux alentours de 590 euros, et serait disponible aux alentours du mois d’octobre 2021. Du moins si la campagne atteint son but.

Actuellement, il reste 24 jours pour atteindre un but fixé à 554 265 euros. Et 8 personnes ont promis un peu plus de 5000 euros. Autant dire que la réussite du Sleevenote n’est pas forcément garantie.