Siri pourrait enfin reconnaître plusieurs voix

L’assistant d’Apple sera-t-il bientôt capable de distinguer différentes voix ? C’est en tout cas ce qu’indique un nouveau brevet déposé par la firme de Cupertino.

Le brevet, récemment accordé à Apple, permettrait d’obtenir des réponses adaptées à chaque utilisateur sur un seul et même appareil. Jusqu’à présent, Siri est capable de reconnaître la voix de son propriétaire, mais ne répond pas si une autre personne lui pose une question (ou au contraire, si plusieurs iPhone sont dans la même pièce, tous les téléphones répondent en même temps). En revanche, la version de Siri embarquée sur l’enceinte HomePod peut répondre à n’importe qui. Ce qui signifie qu’un invité pourrait, par exemple, demander à Siri de lire vos derniers SMS à voix haute.

Voilà pourquoi Apple souhaite mettre son assistant à niveau et lui ajouter cette fonctionnalité bien pratique, et qui existe déjà chez la plupart des concurrents. Notamment l’assistant de Google, qui est capable de répondre à six personnes différentes. Une fois l’utilisateur identifié (après une rapide comparaison vocale via divers procédés biométriques), Siri pourrait personnaliser ses réponses et communiquer certaines informations uniquement aux personnes concernées.

Le brevet explique également que Siri pourrait s’adapter au langage de chaque utilisateur, en mettant en place une liste de mots et commandes fréquemment utilisés. Mais comme tout brevet, rien ne dit que cette idée sera un jour implémentée.