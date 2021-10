Si vous passez à iOS 15, il ne vous sera plus possible de revenir en arrière

Apple bloque rapidement les anciennes versions de son OS. La preuve une fois de plus avec la version la plus récente d’iOS 15.

iOS 14 ou 15, il faudra choisir

Quelques jours après avoir bloqué iOS 14.8, empêchant tout retour depuis iOS 15, la marque à la pomme bloque cette fois iOS 15.0. Ce qui signifie que si vous avez installé iOS 15.0.1, voire iOS 15.1 en version bêta, il vous sera impossible de faire marche arrière.

Ce qui en temps normal n’est pas très grave. Mais en ce qui concerne iOS 15, c’est plus problématique, quand on connaît les divers soucis rencontrés par les utilisateurs depuis la sortie de la mise à jour il y a quelques semaines. Si vous n’avez pas encore fait le grand saut, mieux vaut donc attendre que l’OS se stabilise.

Apple est par ailleurs au courant des divers bugs qui viennent gâcher l’expérience, et propose, nouveauté importante, un moyen de rester sur iOS 14 (et ses déclinaisons), tout en profitant des nouvelles mises à jour de sécurité. Pour cela, il suffit de se rendre dans les réglages de l’appareil, puis dans Général et dans Mise à jour logicielle. Apple vous expliquera alors la marche à suivre.

Notez qu’iOS 15.1 devrait régler quelques soucis, ainsi que proposer des nouveautés annoncées en juin dernier, comme l’option SharePlay, qui permet de regarder du contenu vidéo à plusieurs, ou de partager son écran sur FaceTime. Apple n’a cependant pas encore annoncé quand sortirait cette version.