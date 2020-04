Si vous êtes un adepte de FaceTime, n’installez pas iOS 13.4 ou macOS 10.15.4

Alors que le confinement bat son plein, en Belgique et dans de nombreux autres pays, Apple commet une erreur qui devrait profiter à ses concurrents.

En effet, FaceTime, l’application de vidéoconférence préinstallée sur chaque iPhone, iPad et Mac ne fonctionne plus entre les appareils passés à iOS 13.4 / macOS 10.15.4, et d’anciens appareils utilisant toujours iOS 9.3 (comme certains iPad Mini, l’iPad 2 ou l’iPhone 4S, entre autres).

Un véritable problème que nous signale MacRumors, dans un article citant plusieurs utilisateurs de Reddit, Twitter, ou de différents forums, frustrés de ne pas pouvoir contacter leurs proches en cette période de confinement.

Les utilisateurs n’étant pas encore passés à iOS 13.4 et macOS 10.15.4 (donc ceux sous iOS 13.3.1 ou macOS 10.15.3) ne sont pas concernés par ce bug. Apple n’a pas encore réagi, mais d’ici là, les utilisateurs concernés auront probablement déjà opté pour une autre solution, comme WhatsApp, Skype, ou le très controversé Zoom.