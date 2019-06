Shazam peut désormais identifier des chansons à travers vos écouteurs

Plus besoin de pointer votre smartphone Android vers un baffle pour identifier une chanson. Désormais, l'application reconnaîtra n'importe quelle chanson jouée sur votre téléphone.

Bien que Shazam appartienne à Apple depuis décembre 2017, cela n'empêche pas l'application d'évoluer sur Android. Voire de proposer des fonctionnalités absentes de la version iOS. La preuve avec cette nouvelle option, baptisée "Pop Up Shazam", qui indiquera via une notification toutes les chansons jouées sur votre smartphone, quelle que soit l'application active.

Qu'il s'agisse d'une story Instagram, d'une série Netflix ou d'une chanson jouée à la radio, Shazam pourra reconnaître la chanson et vous indiquer le titre et le nom de l'artiste, automatiquement, dans une petite bulle qui apparaîtra en surimpression sur votre écran. Et pour ceux qui aiment chanter, l'option dispose également d'un bouton Karaoké, pour découvrir les paroles.