Shazam devient plus performant et reconnaît encore plus de chansons

Le service de reconnaissance de musique, racheté par Apple en 2018, s’améliore.

Shazam prend tout son temps

Avec sa version 15.0, publiée ce mercredi 24 novembre, Shazam “trouve désormais plus de titres en cherchant plus longtemps”, comme l’explique la description de l’application sur l’App Store. Logiquement, cela implique une reconnaissance améliorée, le service pouvant analyser plusieurs sections d’une chanson, et n’est donc plus limité à quelques secondes.

Shazam, c’est désormais 1 milliard de chansons reconnues par mois

Rappelons que sur iPhone, l’application n’est plus obligatoire pour reconnaître des morceaux. Siri peut également identifier ce que vous écoutez. Et Shazam est totalement intégré à iOS, avec un accès simplifié via le centre de contrôle de votre appareil.

Pour l’activer, il suffit de vous rendre dans les réglages de l’iPhone, puis dans Centre de contrôle. Vous pourrez alors ajouter (si ce n’est pas déjà fait) l’option “Reconnaissance des morceaux” en cliquant sur le petit bouton +. Shazam sera alors accessible rapidement à chaque fois que vous ferez glisser l’écran vers le bas à partir du coin supérieur droit de l’écran.