Shazam dépassé les 200 millions d’utilisateurs actifs dans le monde

Le service de reconnaissance musical a récemment dévoilé les titres les plus “shazamés” de son histoire. Et annonce avoir dépassé les 200 millions d’utilisateurs actifs chaque mois.

Racheté par Apple en 2018, Shazam continue d’être l’outil de références pour tous les utilisateurs souhaitant reconnaître une chanson.

Pour Oliver Schusser, vice-président du service de streaming musical de la marque à la pomme, “Apple Music‌ et Shazam offrent une expérience fluide aux amateurs de musique du monde entier, de la plate-forme de découverte omniprésente de Shazam au contenu inégalé d'Apple Music, aux stations de radio en direct mondiales et à la curation humaine. En regardant notre longue histoire ensemble, nous ne pouvons que voir à quel point nos missions ont été proches: apporter le meilleur chez-soi pour les mélomanes et les créateurs du monde entier.”

À noter que depuis l’arrivée d’iOS 14, Shazam peut être placé dans le centre de notification. Ce qui permet, en un clic, de reconnaître une chanson, et ce même si elle est jouée à travers des écouteurs.

Pour cela, il suffit de vous rendre dans les réglages de votre iPhone ou iPad, puis dans Centre de contrôle, et d’ajouter Shazam à la liste des commandes incluses. Ensuite, quand vous invoquerez le centre de contrôle (en faisant glisser la partie supérieure droite de l’écran), Shazam sera présent.

Enfin, Apple a également créé une liste reprenant les 100 titres les plus Shazamés via l’application. Et c’est à retrouver sur Apple Music.