Shazam, c’est désormais 1 milliard de chansons reconnues par mois

L’outil de reconnaissance musical, racheté par Apple en 2018, est plus populaire que jamais, que l’a affirmé la marque à la pomme dans un récent communiqué de presse.

50 milliards de titres reconnus

Depuis son lancement en 2002, le service a permis de reconnaître 50 milliards de chansons. L’occasion d’en apprendre un peu plus sur les titres reconnus et les statistiques d’utilisation :

La première chanson reconnue par Shazam (par SMS à l’époque) fut Jeepster, de T. Rex

La chanson des 50 milliards fut 框不住的愛 (不插電版) de Evangeline

La chanson la plus Shazamée de tous les temps est " Dance Monkey ", de Tones and I

Il a fallu 10 ans au service pour atteindre le milliard de chansons reconnues

Les 50 milliards de chansons reconnues concernent 51 millions de titres différents

" Shazam est synonyme de magie ", a déclaré Oliver Schusser, vice-président d'Apple Music, " à la fois pour les fans qui obtiennent une reconnaissance de chanson presque instantanément et pour les artistes découverts. Avec 1 milliard de reconnaissances par mois, Shazam est l'une des applications musicales les plus populaires au monde. Les jalons d'aujourd'hui montrent non seulement l'amour des gens pour Shazam, mais aussi l'appétit croissant pour la découverte de la musique dans le monde entier. "

À noter que sur iOS, Shazam est désormais intégré au Centre de Contrôle, pour un accès plus rapide. Enfin, Apple a mis au point un API, afin de permettre à d’autres développeurs d’intégrer la reconnaissance Shazam au sein de leur application. De quoi rendre le service encore plus populaire.