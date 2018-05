Selon Sony, la PlayStation 4 serait en fin de cycle

C'est lors du Sony Investor Relations Day, qui se déroulait à Tokyo, que le PDG de Sony, John Kodera, a affirmé (sans grande surprise) que la PlayStation 4 entrait dans la fin de son cycle de vie.

Inutile pour autant d'attendre l'annonce d'une éventuelle PlayStation 5 lors du salon E3 qui se tiendra en juin, puisque Sony a encore du très bon contenu à proposer sur la PlayStation 4. D'ici 2019, on attend des gros jeux exclusifs (ou pas), tels que Spider-Man, Death Stranding, The Last of Us Part II et Red Dead Redemption 2.

Mais d'après le Wall Street Journal, Sony s'apprête bel et bien à dire adieu à sa console, et ce dès mars 2021. Selon le tweet du journaliste Takashi Mochizuki, la PlayStation fera un break (ou "s'accroupira", pour reprendre les mots utilisés par John Kodera) avant de grandir à nouveau quelque temps plus tard.

Sony s'attend donc à une diminution des ventes cette année (16 millions de consoles vendues en 2018 contre 19 millions en 2017), mais espère se rattraper grâce aux services en lignes tel que le PlayStation Plus. À terme, la PlayStation 4 pourrait avoir séduit plus de 100 millions de joueurs dans le monde (contre 80 millions pour la PlayStation 3). Enfin, du côté des revenus, ils sont estimés entre 130 et 190 milliards de Yens pour cette année, contre 190 milliards l'année passée. La faute, entre autres, au casque de réalité virtuelle PSVR, qui n'a pas atteint ses objectifs.

De quoi permettre à Sony de revoir sa copie et proposer un casque plus puissant pour accompagner la PlayStation 5 ?