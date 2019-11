Selon Apple Plans, la Crimée est désormais Russe

La péninsule ukrainienne, annexée en 2014, est désormais Russe selon le service de cartographie d'Apple. Du moins dans la version russe de l'application.

Des villes comme Sébastopol sont donc désormais placées en "Crimée Russie", depuis les changements opérés par Apple, et non plus en Ukraine. Ces changements, réclamés par les autorités russes, sont également présents dans l'application Météo, préinstallée sur tous les iPhone.

Vassili Piskarev, président du comité du Parlement russe pour la sécurité et la lutte anticorruption, s'est évidemment félicité de ces modifications :