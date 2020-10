Sega envisage une Dreamcast Mini

Après la sortie de la Mega Drive Mini, et celle de la Game Gear Micro réservée au marché japonais, Sega envisage une déclinaison mini de la Master System, et surtout de la cultissime Dreamcast.

Yosuke Okunari, producteur chez Sega, s’est entretenu avec le magazine japonais Famitsu et a évoqué son travail de supervision sur la Mega Drive Mini, et surtout le futur de la gamme. Et il n’y va pas par quatre chemins :

“Pour la prochaine Mini, nous envisageons tout ce qui a été imaginé par tout le monde. Bien évidemment, cela ne veut pas dire que nous allons tout produire. Nous pensons également à des projets auxquels personne n'a pensé. Ces projets nécessitent de grandes quantités d'argent. Nous travaillons donc d'abord sur ceux qui ont concrètement le meilleur potentiel commercial.”

Selon Okunari, une version mini de la Dreamcast pourrait donc voir le jour, tout comme une version mini de la SG-1000, plus connue chez nous sous le nom Master System. “Je pense que pour la prochaine, nous pourrions nous tourner vers un concept proche de celui de la Mega Drive Mini. Si je devais donner des noms, je dirais qu'il pourrait s'agit d'une SG-1000 Mini ou une Dreamcast Mini”, déclare-t-il au magazine.

Une bonne nouvelle pour les nombreux fans de la console. D’autant que contrairement à la Game Gear Micro, le lancement serait cette fois international : “La Game Gear Micro n'est sortie qu'au Japon. Lorsque nous ferons la prochaine, je me dis que l'envergure du projet sera bien plus importante étant donné que nous aurons le regard tourné vers le monde entier.”