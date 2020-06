SEGA annonce une Game Gear Micro

La Game Gear Micro sera en effet déclinée en noir, bleu, rouge et jaune. Chaque modèle proposera son petit catalogue, aussi petit que l’écran de la console.

Une Game Gear qui tient dans la paume de la main. Voilà la grande surprise que teasait SEGA depuis plusieurs jours. Bien qu’en retard sur la mode des consoles rétro version mini, le constructeur japonais n’hésite pas à pousser le bouchon un peu trop loin, en proposant non pas une console avec 16 jeux, mais bien quatre consoles comportant chacune quatre jeux .

La Game Gear Micro, qui mesure 80 mm de large sur 43 mm de haut et 20 mm d’épaisseur, est équipée d’un écran de 1,15 pouce, d’un haut-parleur mono et d’un port jack. La console se recharge en USB mais peu également fonctionner grâce à deux piles AAA. Et si l’écran est trop petit pour vous, SEGA propose un pack comprenant les quatre consoles ainsi qu’un accessoire, le Big Window, sorte de loupe permettant d’agrandir artificiellement la taille de l’écran.

Comptez 250 dollars pour le pack complet, ou 50 dollars par console. La Game Gear Micro est attendue au Japon le 6 octobre. Aucune sortie européenne n’a pour l’instant été annoncée.