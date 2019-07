Seek : une nouvelle application pour shazamer les plantes et les animaux

Vous connaissez probablement l'application Shazam, qui vous permet d'une simple pression de déterminer le titre et l'interprète d'une chanson que vous entendez. Mais savez-vous qu'il existe désormais le même système pour les plantes et les animaux. Ça s'appelle Seek ("cherche" en anglais), et c'est désormais disponible sur smartphone.

L'application fonctionne avec un système de reconnaissance de l'image. Une intelligence artificielle analyse votre photo, détecte le spécimen en question et vous propose des renseignements : à quelle famille il appartient, où on peut l'observer et combien d'autres utilisateurs l'ont croisé, etc. Une véritable révolution, quand on sait qu'il existe près de 5.487 espèces d'animaux et 280.000 sortes de plantes de par le monde, et qu'il est extrêmement difficile pour le commun des mortels de les distinguer.

Cette nouvelle application est issue de iNaturalist, un réseau social de 750.000 experts de la nature (biologistes, naturalistes, etc), soutenu notamment par le National Geographic. Ce sont d'ailleurs eux qui vous diront manuellement de quelle espèce il s'agit, si l'application fait chou blanc.

Pour l'instant, l'application reconnaît environ 30.000 espèces différentes, mais s'enrichit régulièrement. Elle est disponible gratuitement sur iOs et Android.