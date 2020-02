Sécurité en ligne : Comment activer l’identification à deux facteurs sur vos comptes internet ?

L’authentification à deux facteurs est une protection supplémentaire lors d’une connexion, qui passe le plus souvent par l’envoi d’un SMS. Des sites et applications comme Google, Facebook, Twitter, Outlook, Instagram ou WhatsApp offrent tous cette configuration.

Le 11 février se déroulera le Safer internet day. À cette occasion, Child Focus lance le site www.ensemblepourunmeilleurinternet.be, avec des conseils destinés aux parents et grands-parents, aux professionnels du numérique, aux jeunes, aux citoyens, aux enseignants et à la classe politique, permettant d’être plus vigilants en ligne. RTBF Tendance soutient l’initiative et vous propose chaque jour un article lié au web, ses dangers et les moyens à mettre en place pour se protéger.

Deux facteurs pour plus de sécurité

Lorsque l’authentification à deux facteurs (abrégé en 2FA en anglais) est activée, le mot de passe n’est plus suffisant pour se connecter, même s’il demeure indispensable. Il est accompagné d’une deuxième étape, à savoir un SMS envoyé au numéro de téléphone que vous avez préalablement lié à votre compte. Entrez le code reçu et vous voilà connecté. Certains services utilisent une application pour valider le code. C’est notamment le cas de Google, qui vérifie chaque connexion via son application mobile officielle. Mais le fonctionnement reste le même.

Si aucune solution n’est parfaite, la combinaison d’un gestionnaire de mots de passe et de l’identification à deux facteurs devrait permettre de réduire les risques de vols de données. D’une part, vos comptes ne partagent plus le même mot de passe faible. De l’autre, la probabilité qu’un pirate connaisse votre mot de passe et obtienne un accès à votre smartphone est plus limitée.

Suivez le guide

Vous souhaitez activer l’identification à deux facteurs sur vos comptes ? Rendez-vous sur twofactorauth.org pour découvrir les sites compatibles et sur turnon2fa.com pour découvrir la marche à suivre !

Parmi les plus célèbres, voici la marche à suivre pour :