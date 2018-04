Scandale Facebook : suivez en direct les déclarations de Mark Zuckerberg devant le Congrès américain

Ce mardi 10 et mercredi 11 avril, le PDG du réseau social Facebook témoignera devant le Congrès américain. Il devra, entre autres, expliquer l'implication de son entreprise dans le scandale Cambridge Analytica, qui aurait subtilisé des données de 87 millions d'utilisateurs afin d'aider la campagne électorale de Donald Trump.

Les deux auditions seront diffusées en direct sur internet. Mark Zuckerberg, entre deux excuses de plus, détaillera les mesures qui seront prises par Facebook, notamment dans l'annonce aux 87 millions de personnes touchées par l'enquête de Cambridge Analytica, ainsi que sur les nouveautés en termes de sécurité.

Le premier rendez-vous (Facebook, Social Media Privacy, and the Use and Abuse of Data) aura lieu ce soir à 20h15 devant la commission de Justice et du Commerce du Sénat américain. Vous pourrez suivre l'audition sur le site du Sénat, à cette adresse.

La seconde (Facebook: Transparency and Use of Consumer Data) aura lieu demain à 16h, heure belge, devant la commission de l'Énergie et du Commerce de la Chambre des représentants. L'audition sera retransmise à cette adresse. Ou en cliquant sur "Définir un rappel" sur la vidéo YouTube ci-dessous.