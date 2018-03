Savez-vous combien de temps vous passez sur votre smartphone ?

Combien de fois par jour prenez-vous votre smartphone en main ? Combien de temps passez-vous sur votre réseau social préféré ? Deux applications peuvent vous aider à y voir plus clair. Et les réponses risquent de vous surprendre.

On utilise notre smartphone plus souvent qu'on ne le pense. Selon une enquête de comScore, réalisée en 2017 aux États-Unis, un américain de plus de 18 ans passe en moyenne 2h51 par jour sur son téléphone. Soit près de 86 heures par mois. En Europe, les chiffres sont moins élevés, mais tout aussi impressionnants : 66 heures en moyenne au Royaume-Uni, 57 heures en Italie et 52 heures en Espagne.

L'utilisation varie également avec l'âge. En Europe, les 16-24 ans passent en moyennes 168 minutes par jour sur leur smartphone. Les 35-44 ans utilisent leur téléphone pendant 78 minutes. Enfin, les 55-64 ans n'y consacrent "que" 30 minutes par jour. Évidemment, toutes ces statistiques ne vous disent pas précisément quelle est votre consommation personnelle : combien de temps vous passez sur Facebook, ou combien de fois vous jetez un oeil à votre smartphone sur une journée.