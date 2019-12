Saut quantique, 5G, vie privée... les enjeux tech en 2020

Les grandes promesses de la 5G et de la "suprématie quantique" à l'épreuve de la réalité, mais aussi des batailles en perspective sur la protection de la vie privée et contre la désinformation.

Les nouveaux réseaux mobiles 5G, plus rapides et puissants, vont passer du stade expérimental à celui de la mise en service commerciale.

2020 pourrait voir de nouveaux progrès dans l'informatique quantique, après ceux annoncés par Google et IBM fin 2019. Google a affirmé avoir atteint la "suprématie quantique", le stade où une machine quantique bat en capacité le plus puissant des supercalculateurs – une annonce toutefois contestée par certains experts.

Bataille pour la vie privée

C'est Amnesty international, l'ONG qui a soutenu des générations de militants persécutés dans les pires dictatures, qui le dit: le modèle économique de Google et Facebook "fondé sur la surveillance" est une "menace systémique pour les droits humains".

Dans l'Union européenne, "il faut s'attendre à ce que le régulateur resserre la bride sur tout ce qui concerne la protection des données personnelles", estime Loïc Rivière, délégué général de l'association professionnelle Tech in France.

Dans les différents pays de l'UE, des enquêtes et procédures sont en cours contre Google, Facebook et d'autres, en application notamment du Règlement européen sur la protection des données personnelles entré en vigueur en 2018.

Un nouveau règlement "ePrivacy" de l'UE doit fixer de nouvelles règles du jeu sur les "cookies", qui pistent l'internaute, et le consentement au ciblage.

"Les gens sont plus conscients" des dangers de la dispersion de leur données, et de la possibilité que leurs moindres faits et gestes soient tracés. "Mais en même temps, les caméras de surveillance connectées et les enceintes connectées se vendent comme des petits pains", explique l'analyste spécialisé Dominique Bindels, d'Euromonitor International.