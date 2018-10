Sans surprise, Red Dead Redemption 2 est un succès

Le jeu de Take-Two Interactive et Rockstar Games réalise le second plus gros démarrage de l’histoire du jeu vidéo.

Cinq jours après sa sortie, la suite très attendue de Red Dead Redemption dépasse les débuts de n’importe quel produit culturel, à une seule exception : Grand Theft Auto 5, des mêmes studios. Red Dead Redemption 2 enregistre plus de 725 millions de chiffre d’affaires sur les trois premiers jours, contre un milliard pour GTA V, sorti pourtant en pleine semaine (RDR2 est sorti un vendredi).

La concurrence venue d’autres studios est loin derrière. Il y a quelques semaines, Activision publiait Call of Duty : Black Ops 4. Le jeu, disponible sur une plateforme de plus que Red Dead Redemption 2 (qui n’est lui disponible que sur PS4 et Xbox One) a enregistré 250 millions de chiffre d’affaires en moins, plafonnant à 500 millions de dollars.

Call of Duty : Black Ops 4 avait également réalisé le meilleur démarrage de l’histoire du PlayStation Store, mais son règne est déjà terminé deux semaines après sa sortie. Red Dead Redemption 2 est dorénavant le titre le plus précommandé de l’histoire du store de la PlayStation et se place en tête des meilleures ventes au premier jour et sur les trois jours suivants la sortie.

Pour autant, Rockstar aura bien du mal à dépasser les scores incroyables de Grand Theft Auto V, sorti il y a déjà cinq ans. Au mois d’avril dernier, GTA avait rapporté plus de 6 milliards de dollars et s’est vendu à plus de 90 millions d’exemplaires. Même si ’arrivée de Red Dead Online au mois de novembre sera un bon moyen de faire gonfler les chiffres de Red Dead Redemption 2.