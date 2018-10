Sans Forgetica, la police d’écriture qui vous aide à retenir ce que vous lisez

Des graphistes australiens ont collaboré avec des chercheurs de l’Institut Royal de Technologie de Melbourne (RMIT) afin de créer une typographie qui permettrait de mieux retenir ce qu’on vient de lire.

La Sans Forgetica est une typo légèrement inclinée, à laquelle il manque des bouts de lettres. Cela stimule, selon les chercheurs, le principe de difficulté désirable. Autrement dit, plus une tâche demande un effort important, plus les bénéfices seront durables. Selon Janneke Bliklevens, fondatrice du RMIT Behavioural Business Lab, les typos actuelles sont trop familières et similaires pour stimuler la mémoire. “Les lecteurs jettent un coup d’œil, mais ne retiennent pas ce qu’ils lisent.”