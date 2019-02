SanDisk présente la carte microSD de 1 To la plus rapide du monde

Le Mobile World Congress se termine ce jeudi, mais en attendant, les annonces continuent de s'enchainer. Et parmi les nombreux smartphones dévoilés (pliables ou pas), SanDisk en profite pour présenter sa carte mémoire ultrarapide.

Selon le constructeur, la microSDXC Extreme UHS-I 1 To (c'est son petit nom officiel) est "la carte mémoire flash microSD la plus rapide du marché". Avec sa vitesse d'écriture de 90 Mo/s et 160 Mo/s en transfert, la microSD de SanDisk est parfaite pour tous ceux qui travaillent au quotidien avec du contenu 4K Ultra HD.

Cette vitesse, deux fois plus rapide que celles atteintes par des cartes microSD UHS-I classiques, est possible grâce à une technologie de stockage flash développée par Western Digital.

"Les consommateurs font confiance aux cartes SanDisk pour capturer et préserver leurs contenus. Notre objectif est d'offrir la meilleure expérience utilisateur possible afin qu’ils puissent partager les contenus les plus importants à leurs yeux." - Brian Pridgeon, Directeur Marketing de SanDisk au sein de Western Digital

SanDisk proposera également une version 512 Go. Les deux cartes seront disponibles dès le mois d'avril 2019. Il faudra débourser 449,99 dollars pour la version 1 To (soit 396 euros), et 199,99 dollars pour la version 512 Go (176 euros).