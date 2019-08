SanDisk dévoile un chargeur sans fil qui sauvegarde aussi les données du smartphone

Le fabricant américain Western Digital dévoile, sous sa marque SanDisk, le premier chargeur sans fil capable de sauvegarder en local les photos d'un smartphone. Une première mondiale.

Le principe du Le SanDisk iXpand Wireless Charger est simple, mais pour le moment encore unique. Il consiste à recharger son smartphone et à sauvegarder ses photos simultanément. L'idée est donc de sauvegarder ses photos et, le cas échéant, de libérer de l'espace sur les smartphones compatibles avec le protocole de recharge sans fil Qi.

Il suffit de poser le téléphone sur la base pour le recharger et lancer automatiquement la sauvegarde de ses photos, de ses vidéos et de ses contacts. À noter que plusieurs personnes peuvent profiter de ce système, le chargeur créant divers profils personnels de sauvegarde de façon à pouvoir être partagé par exemple entre tous les membres de la famille.

L'appareil est proposé en deux versions, à 128 et 256 Go, pour respectivement 117,99 et 181,99 euros.