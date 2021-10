Samsung veut prouver la solidité de ses smartphones pliables

Visiblement, Samsung n’a rien à cacher concernant la durabilité et la solidité du Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3, et l’entreprise compte bien le dire.

Dans une nouvelle vidéo, la firme sud-coréenne dévoile les différentes épreuves qui attendent les nouveaux smartphones pliables de la marque. À savoir une immersion sous l’eau, un test de résistance lors de l’utilisation du stylet S Pen, ou encore des robots qui plient et déplient les appareils.