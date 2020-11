Samsung : vers un smartphone qui se plie deux fois ?

Après le Galaxy Fold et le Galaxy Z Flip, Samsung envisagerait un smartphone qui se plie en trois.

Le géant coréen souhaite en effet repousser les limites de ses écrans Amoled flexibles, en testant la double pliure, qui permettrait à un appareil de se plier et se replier comme un paravent.

La branche Samsung Display a publié une illustration dévoilant le concept de ce smartphone en forme de Z. Et bien qu’il ne s’agisse que d’un dessin, on peut déjà se poser quelques questions, notamment sur la solidité d’un tel appareil. Mais également sur son épaisseur (le Galaxy Fold, une fois refermé, mesure tout de même 1,7 centimètre) et sur les traces de pliures incrustées dans l’écran qui seraient ici doublées.