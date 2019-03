Samsung travaille sur deux nouveaux smartphones pliables

Le Galaxy Fold, dévoilé fin février, ne serait que le début. Le groupe sud-coréen réfléchit déjà à d'autres modèles de smartphones pliables.

Selon Bloomberg, Samsung explorerait actuellement différentes manières de plier un smartphone. Alors que le Galaxy Fold se déplie pour dévoiler son grand écran, les deux autres modèles ressembleraient au Mate X de Huawei et au futur RAZR pliable de Motorola. Soit un téléphone doté d'un écran qui entoure le téléphone et se plie vers l'extérieur, et un téléphone à clapet, dont l'intérieur ne serait qu'un grand écran une fois déplié.

Personne ne sait encore quelle est la conception idéale. Le temps est venu d'expérimenter. Un grand nombre de ces concepts ne réussiront pas, mais les acteurs de l’industrie en tireront des enseignements précieux - Bryan Ma, vice président d'IDC

La version à clapet serait la prochaine sur la liste, sans doute pour concurrencer le projet de Motorola, et serait attendue pour fin 2019 ou début 2020. Le smartphone pliable, semblable au Mate X, serait quant à lui attendu pour plus tard.

Concernant le Galaxy Fold, dont la sortie est prévue pour le mois d'avril, Bloomberg dévoile que Samsung travaille encore sur l'écran. L'entreprise souhaite améliorer sa durabilité, afin notamment de réduire au maximum les pliures qui risqueraient de marquer et d'abimer l'écran après plus de 10 000 "ouvertures". Samsung envisagerait même d'offrir gratuitement des remplacements d'écrans.