Samsung supprimera les publicités dans ses applications installées par défaut

En supplément de sa surcouche Android baptisée OneUI, Samsung propose une série d’applications gratuites, et préinstallées sur chaque smartphone. Des applications qui diffusent des publicités qui ne plaisent pas aux utilisateurs...

Il n’est en effet pas rare de voir des annonces au sein des applications Samsung Weather, Samsung Pay et Samsung Theme. Mais tout cela devrait cesser d’ici la fin de l’année. L’entreprise a confirmé au site The Verge l’arrêt de ces publicités.

Lire aussi : On en sait plus sur les Samsung Galaxy S22, S22 Plus et S22 Ultra

" Samsung a pris la décision de cesser la publicité sur les applications propriétaires telles que Samsung Weather, Samsung Pay et Samsung Theme. La mise à jour sera prête d'ici la fin de l'année ", a déclaré Samsung par dans un communiqué. " Notre priorité est de fournir des expériences mobiles innovantes à nos consommateurs en fonction de leurs besoins et de leurs désirs. Nous apprécions les commentaires de nos utilisateurs et poursuivons notre engagement qui consiste à leur offrir la meilleure expérience possible avec nos produits et services Galaxy. "

Il est vrai que l’affichage de publicités dans l’application météo d’un smartphone vendu plus de mille euros n’était pas vraiment une bonne idée.