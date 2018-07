Samsung s’attaque une fois encore à l’iPhone X dans une nouvelle publicité

Samsung contre Apple : troisième. Après avoir moqué l’encoche de l’iPhone X puis attaqué l’iPhone 6, Samsung continue de troller les fans de la marque à la pomme, au lieu de promouvoir directement ses smartphones.

Le groupe sud-coréen a décidément une dent contre Apple. Alors que les publicités vantant les mérites du Galaxy S9 se font plutôt rares et discrètes, celles qui attaquent la firme de Cupertino font parler. Mais cela bénéficie-t-il vraiment à Samsung ? Quoi qu’il en soit, on se retrouve cette fois encore dans un Apple Store, avec une cliente et un " Ingenius ", soit l’inverse des " Genius " d’Apple, censés pouvoir répondre aux questions de tous les clients.

Cette fois, ce sont les vitesses de téléchargements qui sont mises en avant. En effet, selon l’entreprise Ookla, les Galaxy S9 et S9 Plus seraient 37% plus rapides que l’iPhone X en téléchargement de données. Un argument que Samsung a jugé suffisant pour tourner en dérision les employés d’Apple et l’iPhone X, que la cliente de la publicité qualifie ironiquement de " smartphone du futur " (smartphone qui, objectivement, dépasse largement les performances du S9 et S9 Plus avec des scores GeekBench supérieurs).

On vous laisse vous faire votre propre avis avec la vidéo ci-dessous. Si vous voulez revoir la publicité sur l’iPhone 6, c’est par ici. Et la publicité sur les 10 ans de l’iPhone est par là.