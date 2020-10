Samsung reprend sa place de plus gros vendeur de smartphones, tandis que Xiaomi dépasse Apple

Le classement des plus importants vendeurs de smartphones au monde change à nouveau.

Selon les analyses de IDC, Counterpoint et Canalys, Samsung reprend sa place de numéro un et détrône Huawei, qui occupait le haut du classement depuis le trimestre dernier. Il s’agissait d’une première pour le constructeur chinois, qui pouvait compter sur des ventes solides dans son pays.

Mais selon Counterpoint, les ventes de Huawei ont finalement connu une baisse de 7% sur un trimestre et 24% en un an, alors que Samsung a connu une augmentation de ses ventes de 47% sur un trimestre. Il était donc logique que le Sud-Coréen reprenne sa première place.

Du côté d’Apple, la firme perd une place au profit de Xiaomi, qui enregistre une augmentation de ses ventes de 46% sur un an. La marque à la pomme, elle, enregistre une baisse des ventes de 7% entre le mois de juillet et le mois de septembre. Une conséquence directe du report de la gamme iPhone 12, annoncée en octobre au lieu de septembre.

Enfin, le reste du classement est occupé par les marques du groupe BBK, avec Oppo, Vivo et Realme qui se placent en cinquième, sixième et septième position respectivement. Selon IDC et Canalys, l’offre diffère un peu, avec Vivo en cinquième place devant Oppo et Realme, mais cela change peu pour BBK.