Samsung publie une vidéo de quatre minutes pour en savoir plus sur le Galaxy Fold

Les fans de vidéos ASMR apprécieront la démarche de Samsung

Une vidéo, mise en ligne dimanche 24 février, montre un homme utilisant le premier smartphone pliable de Samsung. L'appareil n'étant pas encore disponible pour la presse, il s'agit pour beaucoup d'un véritable premier aperçu du fonctionnement du téléphone.

La vidéo, sans voix off, permet de découvrir les bruits satisfaisants qu'émet le smartphone lorsqu'on le déplie, ou lors d'une charge. C'est également l'occasion de voir tourner des applications comme Google Maps, Instagram ou Netflix.

Pour rappel, le Galaxy Fold est un smartphone relativement épais, qui propose un petit écran de 4,6 pouces (21:9) quand le téléphone est fermé, et un format tablette de 7,3 pouces (4.2:3) une fois déplié. L'écran Dynamic AMOLED Infinity Flex Display peut s'appuyer sur une charnière particulièrement soignée par les concepteurs de Samsung : "Le Galaxy Fold s'ouvre facilement et naturellement, comme un livre, puis se referme, plat et compact, avec un clic rassurant. À cet effet, Samsung a mis au point une articulation sophistiquée, avec une série d'engrenages interverrouillés."

Au niveau software, le Galaxy Fold peut faire tourner jusqu'à trois applications simultanément, et propose un mode baptisé "App Continuity". Autrement dit, vous pouvez utiliser le smartphone fermé, et continuer sur un écran plus grand simplement en dépliant l'appareil. Évidemment, toute cette technologie a un prix : le Galaxy Fold sera disponible en Europe dès le 3 mai prochain à partir de 2000€.